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В Ленобласти хотят сократить время продажи алкоголя в магазинах

Ленобласть планирует ввести запрет продажи алкоголя в день «Алых парусов»
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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Ленобласти планирует ограничить время продажи алкоголя в розничных магазинах и заведениях общепита в жилых зданиях. Об этом сообщает «РБК Петербург».

Правительство региона планирует запретить продажу спиртного до 11 утра по аналогии с Петербургом, таким образом сократив возможное допустимое время продажи на два часа. На данный момент купить алкоголь в регионе можно с 9:00 до 22:00 часов.

Предлагается также запретить продажу алкоголя в период проведения в Петербурге праздника выпускников «Алые паруса».

До этого сообщалось, что в Казани в день проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, 9 мая, планируют ограничить продажу алкоголя.

Накануне администрация Тюмени предупредила жителей, что 9 мая в магазинах города с 8:00 до 21:00 не будут продавать алкоголь. Однако запрет не распространяется на розничную продажу спиртного организациями и индивидуальными предпринимателями.

Ранее в одном из самых пьющих регионов России ограничили продажу алкоголя.

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