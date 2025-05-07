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Еще в одном российском городе ограничат продажу алкоголя на 9 Мая

Продажу алкоголя в Казани ограничат 9 мая
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Depositphotos

В Казани в день проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, 9 мая, планируют ограничить продажу алкоголя. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на постановление премьер-министра республики Татарстан Алексея Песошина.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи <…> при оказании услуг общественного питания», — говорится в документе.

Замруководителя Госалкогольинспекции по Татарстану Рустем Арсланов уточнил, что запрет распространится на продажу продукции в магазинах. При этом рестораны, бары и другие заведения общепита он не затронет.

В основном продажу алкоголя ограничат в двух зонах — центр города и прилегающие улицы, где пройдет акция «Бессмертный полк», а также территория вокруг парка Победы. Арсланов добавил, что контролировать исполнение запрета будут сотрудники Госалкогольинспекции по РТ и подразделения МВД.

Накануне администрация Тюмени предупредила жителей, что 9 мая в магазинах города с 8:00 до 21:00 не будут продавать алкоголь. Отмечалось, что запрет не распространяется на розничную продажу спиртного организациями и индивидуальными предпринимателями, «при оказании ими услуг общественного питания».

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