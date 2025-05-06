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В российском городе запретят продавать алкоголь 9 мая

В Тюмени запретили продавать алкоголь 9 мая
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Администрация Тюмени предупредила жителей, что 9 мая в магазинах города алкоголь продаваться не будет. Об этом сообщает Ura.ru.

«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 в День Победы – 9 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет не распространяется на розничную продажу спиртного организациями и индивидуальными предпринимателями, «при оказании ими услуг общественного питания».

В начале марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

В середине апреля губернатор Георгий Филимонов рассказал, что в регионе закрыли 220 алкомаркетов из 610 из-за «сухого закона». На фоне этого жители Вологодской области стали выезжать в другие регионы за алкоголем.

Ранее вологодский губернатор пообещал заделать «дыру в заборе», через которую продают алкоголь.

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