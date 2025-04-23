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В одном из самых пьющих регионов России ограничили продажу алкоголя

«Чита.ру»: в Забайкалье ограничили продажу алкоголя
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкалье, включенном в список пьющих регионов России, ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщает издание «Чита.ру».

Согласно закону, принятому большинством депутатов Заксобрания, алкоголь нельзя будет продавать в магазинах, которые находятся рядом или в одном здании с библиотеками и учреждениями культуры. Также компаниям, которые продают спиртное в розницу, нужно иметь уставной капитал менее 500 000 рублей.

«Помещениям общепита, которые продают алкоголь и располагаются в многоквартирных домах, нужно иметь площадь зала минимум в 100 квадратных метров без учета веранд и террас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые меры вступят в силу 1 сентября 2025 года.

До этого губернатор региона Георгий Филимонов говорил, что частичные ограничительные меры по продаже алкоголя в Вологодской области приносят пользу.

Глава региона подчеркнул, что своеобразный «сухой закон» уже показывает первые результаты: из 610 алкомаркетов закрылось сразу 220.

Ранее в Госдуме «сухой закон» в Вологодской области назвали «заплаткой на старую рану».

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