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Режим ЧС ввели в четырех районах Красноярского края из-за субботнего урагана

В четырех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за сильного ветра
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Прокуратура Красноярского края

Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех районах Красноярского края из-за прошедшего в субботу ураганного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Режим ЧС в связи с неблагоприятными метеоусловиями действует в 4 муниципальных образованиях: Ермаковский, Каратузский, Шушенский, Абанский районы. На территории Канского района введен особый противопожарный режим», — рассказали в ведомстве.

Из-за субботнего разгула стихии без света временно остались более 33 тысяч человек в 162 населенных пунктах. Обрушение дымовых труб на котельных в Абанском, Канском и Ермаковском районах привело к отключению тепла в жилых домах и социальных объектах. В результате пожаров уничтожены шесть домов в Партизанском и Шушенском районах.

Также в ведомстве рассказали о серьезных повреждениях кровли в девяти муниципальных образованиях, включая Красноярск, Канск и Назарово. В том числе пострадали восемь школ и один детский сад. Устранение последствий неблагоприятных метеоусловий на территории Красноярского края контролирует прокуратура.

Непогода накрыла Сибирь в субботу, 5 апреля. Ураганный ветер, достигающий 35 м/с, повредил инфраструктуру в Красноярском и Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, а также в Новосибирской области. Местные жители рассказывали, что мощный ветер сносил на своем пути все, что попадалось: переворачивал машины, валил деревья и рекламные щиты, срывал кровлю с крыш зданий.

Из-за непогоды в одном из жилых домов в Алтайском крае обрушился балкон. К счастью, никто не пострадал.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя во время урагана.

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