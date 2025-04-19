В российском регионе штормовой ветер сорвал крышу со школы во время занятий

В Ненецком автономном округе (НАО) введен режим ЧС из-за шквалистого ветра, который повредил примерно два десятка многоквартирных домов и школу в поселке Искателей и Нарьян-Маре. Об этом сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора региона Ирина Гехт.

По ее словам, со здания школы сорвало кровлю. Детей пришлось эвакуировать, а учебный процесс временно прекратить. С понедельника, 21 апреля, школьники будут учиться дистанционно.

Как уточнили власти, в общей сложности зафиксировано 17 повреждений в многоквартирных домах: в девяти пострадала крыша, еще на четырех — фасады, а на остальных — входные группы (совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание, куда относятся тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестницы).

Гехт написала, что ремонтные работы начнутся завтра, и призвала местных жителей оставаться дома, так как находиться на улице опасно.

В начале апреля мощный ураган с порывами ветра до 33 м/с обрушился на Сибирь, вызвав разрушения. Десятки людей пострадали из-за упавших деревьев и конструкций. Стихия оставила без света целые районы в Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области, где энергетики задействовали два десятка бригад для восстановления электроснабжения. В Усть-Абаканском районе был введен режим ЧС, а в Красноярске начались лесные пожары.

Ранее в Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль.