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Минтранс надеется к концу дня вернуть авиарейсы к расписанию

В Минтрансе рассчитывают на восстановление расписаний авиакомпаний к концу дня
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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил журналистам, что ведомство надеется восстановить расписание авиарейсов к концу текущего дня после введенных ранее ограничений в работе аэропортов. Однако, по его словам, это будет зависеть от дальнейших мер безопасности, принимаемых силовыми структурами, пишет РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что к истечению дня вернемся к расписанию, но все будет зависеть от мер безопасности, которые принимают силовики наши», — отметил глава ведомства.

До этого Ассоциация туроператоров России заявила о том, что многочисленные отмены и задержки авиарейсов в различных городах России нарушили планы не менее чем 60 тысяч пассажиров и могут привести к цепной реакции сбоев в расписании.

В последние дни наблюдается рост атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины на Москву и Московскую область. В результате некоторые авиакомпании сообщили, что вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы.

Ранее россиянам дали советы на фоне задержки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

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