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В АТОР спрогнозировали цепную реакцию сбоев в расписании

АТОР: задержка рейсов в РФ может привести к следующим сбоям по принципу домино
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Алексей Майшев/РИА Новости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о том, что многочисленные отмены и задержки авиарейсов в различных городах России нарушили планы не менее чем 60 тысяч пассажиров и могут привести к цепной реакции сбоев в расписании. Об этом говорится на сайте ведомства.

По подсчетам АТОР, совокупное число задержанных рейсов составило не менее 350, что повлияло на планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров, включая туристов, путешествующих популярными стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай.

«Из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. И это могут быть и совсем другие направления», — пояснили в АТОР.

В последние дни наблюдается рост атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины на Москву и Московскую область. В ночь на 6 мая средствами ПВО было сбито 19 БПЛА над столичным регионом.

Ранее россиянам дали советы на фоне задержки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

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