Школьники из Татарстана создали Telegram-канал и пугали крымчан сообщениями о минировании

В Крыму установили личности подростков, которые занимались рассылкой информации о «минировании» объектов инфраструктуры полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Нарушителями оказались двое школьников 13 и 14 лет из Казани. Юноши создали Telegram-канал, через который систематически направляли ложные сообщения о минировании школ, больниц, зданий силовых ведомств. Всего нарушители направили порядка 50 сообщений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.

Полицейские выяснили, что «компаньоны» познакомились по переписке и вместе придумали «игру», которая дестабилизировала работу объектов социальной инфраструктуры и правоохранителей Крыма.

«По месту жительства установленных лиц полицейские нашли и изъяли банковские карты, SIM-карту, компьютеры и смартфоны, посредством которых осуществлялась противоправная деятельность», — рассказали в пресс-службе МВД.

За совершение преступления по вменяемой несовершеннолетним статье предусмотрено наказание в виде срока до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Перми женщину оштрафовали за лжеминирование аэропорта и двух торговых центров.