В Минобороны Украины опровергли гибель проектировщика дронов Гуменного

Министерство обороны Украины опровергло сообщения о гибели конструктора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрея Гуменного. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркивается, что министр обороны Украины не делал никаких заявлений по этому поводу, а также отмечается отсутствие у министра официальных аккаунтов в Telegram.

Минобороны призвало граждан соблюдать информационную гигиену и критически оценивать источники информации.

Ранее «РБК-Украина» со ссылкой на заявление министра обороны страны Рустема Умерова в Telegram-канале сообщило, что конструктор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей Гуменной погиб в результате взрыва в городе Харькове на северо-востоке Украины. В материале говорилось, что инженер скончался при подрыве автомобиля.

Сообщалось, что Андрей Гуменной занимает должность главного конструктора авиационного научно-технического объединения «КНК».

Ранее на Украине подожгли машину бывшего заместителя главного редактора издания «Страна.ua».