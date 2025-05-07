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На Украине мужчине дали срок за поздравления с 9 мая

На Украине мужчину приговорили к году тюрьмы за поздравления с 9 мая в соцсетях
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Франковский районный суд Львова приговорил мужчину к одному году тюрьмы за посты в соцсетях в честь Дня Победы, которые он делал с 2017 по 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

В ходе судебного процесса обвиняемый утверждал, что сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются его делом, пытаются заслужить себе премии и звания. Суд отверг эти обвинения.

В феврале суд во Львове приговорил бывшую руководительницу отделения запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 13 лет тюрьмы по обвинению в госизмене. По информации «Украинской правды», речь идет об Инне Иваночко, которая якобы была доверенным лицом экс-лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в августе 2022 года. Ее также обвиняют в участии в российских телепередачах и призывах к отделению Львовской области от Украины.

Ранее на Украине арестовали подозреваемую в нападении на экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России).

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