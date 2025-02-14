На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили экс-главу отделения ОПЗЖ

Бывшего руководителя отделения запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Львовской области получила 13 лет тюрьмы по обвинению в госизмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.

«Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 стати 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена» и назначил ей 13 лет лишения свободы», — указано в сообщении.

По информации «Украинской правды», речь идет об Инне Иваночко, которая якобы была доверенным лицом экс-лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в августе 2022 года. Ее также обвиняют в участии в российских телепередачах и призывах к отделению Львовской области от Украины.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против экс-лидера страны Петра Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов. По данным СБУ, Порошенко и Медведчук фигурируют в уголовных делах о госизмене, а олигарх Коломойский обвиняется в отмывании денег.

Ранее ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения об оборонном предприятии Украине.