Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили экс-главу отделения ОПЗЖ

Экс-главу отделения ОПЗЖ во Львове Иваночко приговорили к 13 годам тюрьмы
close
РИА Новости

Бывшего руководителя отделения запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Львовской области получила 13 лет тюрьмы по обвинению в госизмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.

«Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 стати 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена» и назначил ей 13 лет лишения свободы», — указано в сообщении.

По информации «Украинской правды», речь идет об Инне Иваночко, которая якобы была доверенным лицом экс-лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в августе 2022 года. Ее также обвиняют в участии в российских телепередачах и призывах к отделению Львовской области от Украины.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против экс-лидера страны Петра Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов. По данным СБУ, Порошенко и Медведчук фигурируют в уголовных делах о госизмене, а олигарх Коломойский обвиняется в отмывании денег.

Ранее ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения об оборонном предприятии Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами