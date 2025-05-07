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Минтранс назвал ограничения на работу аэропортов беспрецедентными

Глава Минтранса Старовойт: ограничения на работу аэропортов РФ беспрецедентны, но все под контролем
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ограничения на работу российских аэропортов достигли беспрецедентного масштаба. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

Министр утверждает, что, несмотря на все сложности, ситуация находится под контролем в соответствующих инстанциях.

«У нас с самого начала майских праздников круглосуточно работает координационный штаб, поэтому в рамках штаба и принимаются все решения. Но беспрецедентные по масштабам закрытия воздушного пространства», — добавил он.

До этого заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолетов в ожидании открытия тех или иных аэропортов. Он также отметил, что авиаперевозчики должны неукоснительно соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление пассажирам еды и воды.

7 мая из-за ночной атаки украинских беспилотников в российских аэропортах временно ввели ограничение на вылеты и прием самолетов.

Ранее в министерстве транспорта рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов.

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