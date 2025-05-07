DOGE создает базу данных с информацией о миллионах американцев

WP: DOGE создает централизованную базу с личными данными миллионов американцев

Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый командой Илона Маска, занимается разработкой централизованной базы данных, содержащей персональную информацию о миллионах американских граждан и резидентов. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Правительственные источники утверждают, что DOGE действует в спешке, создавая единую базу данных с обширным массивом личных сведений, зачастую пренебрегая основными принципами конфиденциальности и кибербезопасности.

Издание сообщает, что в ряде случаев DOGE не обеспечил адекватной защиты конфиденциальных данных, включая номера социального страхования, даты рождения, сведения о трудоустройстве, информацию об инвалидности и медицинские записи. Например, по словам сотрудника министерства внутренней безопасности и внутренним документам, веб-сайт, предназначенный для новой визовой программы, был запущен без необходимой защиты в виде виртуальной частной сети (VPN).

В конце апреля департамент государственной эффективности Илона Маска (DOGE) получил доступ к закрытым сетям с данными о ядерном оружии США.

Ранее Илон Маск сообщил, что с мая будет менее активно участвовать в работе DOGE.