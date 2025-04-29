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Ведомство Маска получило доступ к сетям с данными о ядерном оружии США

NPR: DOGE получил доступ к закрытым сетям с данными о ядерном оружии США
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Global Look Press

Департамент государственной эффективности Илона Маска (DOGE) получил доступ к закрытым сетям с данными о ядерном оружии США. Об этом сообщило радио NPR.

Доступ к этим секретным сетям возможен только с определенных терминалов в защищенных помещениях, предназначенных для работы с секретной информацией. При этом данные даже внутри этих сетей предоставляются ограниченно и только в силу служебной необходимости.

Речь идет о сети NNSA Enterprise Secure Network, которая используется для передачи подробных «ограниченных данных» о проектах ядерного оружия США и сети Secret Internet Protocol Router Network (SIPRNet), которая используется министерством обороны США для связи с Министерством энергетики по вопросам ядерного оружия.

«Двум сотрудникам DOGE Илона Маска предоставили учетные записи в секретных сетях, содержащих строго охраняемые данные об американском ядерном оружии», — сообщили два источника радиостанции.

Учетные записи в этих сетях получили 23-летний бывший стажер SpaceX Люк Фарритор и предприниматель Адам Рамада. Ни один из них никогда не имел опыта работы с ядерным оружием или с секретной информацией. В DOGE заявили, что данные учетные записи никогда не активировались и к ним никогда не осуществлялся доступ, и выразили готовность доказать это.

6 апреля сообщалось, что DOGE Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты. По данным AP, в сфере управления ядерной безопасностью под сокращения могут попасть 500 из 3 тыс. человек. В документе подчеркивается, что окончательное решение по данному вопросу не принято и власти рассматривают «различные варианты».

Ранее Илон Маск сообщил, что с мая будет менее активно участвовать в работе DOGE.

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