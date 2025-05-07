В поездах из Петербурга назначили больше мест из-за ограничений в аэропортах

Министерство транспорта России и «Российские железные дороги» (РЖД) добавят больше мест в поездах из Санкт-Петербурга на фоне ограничений, которые ввели в российских аэропортах. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, которого цитирует ТАСС.
«Вместе с РЖД [назначили] дополнительные места из Санкт-Петербурга», — сказал министр.
Днем 7 мая в ряде российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, была приостановлена работа воздушных гаваней в Иванове и Ярославле. По какой именно причине Росавиация приняла такое решение, в заявлении ведомства не уточнялось.
Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшие сутки системы ПВО сбили 524 украинских беспилотника, два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.
Ранее Собянин сообщил о предотвращении атаки БПЛА на Москву.