В поездах из Петербурга назначили больше мест из-за ограничений в аэропортах

РЖД назначили больше мест в поездах из Петербурга из-за ограничений в аэропортах

Министерство транспорта России и «Российские железные дороги» (РЖД) добавят больше мест в поездах из Санкт-Петербурга на фоне ограничений, которые ввели в российских аэропортах. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, которого цитирует ТАСС.

«Вместе с РЖД [назначили] дополнительные места из Санкт-Петербурга», — сказал министр.

Днем 7 мая в ряде российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, была приостановлена работа воздушных гаваней в Иванове и Ярославле. По какой именно причине Росавиация приняла такое решение, в заявлении ведомства не уточнялось.

Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшие сутки системы ПВО сбили 524 украинских беспилотника, два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Ранее Собянин сообщил о предотвращении атаки БПЛА на Москву.