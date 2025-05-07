СК возбудил дело после ракетного обстрела ВСУ Рыльска

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что военные следователи возбудили уголовное дело после ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.
По ее словам, военные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт).
Петренко отметила, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Ночью 5 мая года ВСУ нанесли ракетный удар по электроподстанции города Рыльска. В результате местные жители остались без электроснабжения.
Были повреждены жилые дома, ранения получили двое подростков, находившихся в момент обстрела на улице. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний парень — осколочное ранение правой голени. Угрозы их жизням нет.
Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в курской деревне.