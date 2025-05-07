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СК возбудил дело после ракетного обстрела ВСУ Рыльска

СК возбудил дело после ракетного обстрела ВСУ Рыльска, где пострадали подростки

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что военные следователи возбудили уголовное дело после ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

По ее словам, военные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт).

Петренко отметила, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

Ночью 5 мая года ВСУ нанесли ракетный удар по электроподстанции города Рыльска. В результате местные жители остались без электроснабжения.
Были повреждены жилые дома, ранения получили двое подростков, находившихся в момент обстрела на улице. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний парень — осколочное ранение правой голени. Угрозы их жизням нет.

Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в курской деревне.

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