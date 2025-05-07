«Вышел – и пропал»: сбегающие с работы россияне стали проблемой для экономики

В России бьют тревогу из-за участившихся случаев «побега» россиян с работы, а также их многочисленных прогулов. Для борьбы с этим планируется внести поправки в трудовое законодательство — работодателей хотят наделить механизмами решения этой проблемы, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это огромная проблема. Минэкономразвития подготовило целый пакет изменений в трудовое законодательство, который всерьез рассматривался на Российской трехсторонней комиссии. Потому что есть основания для тревоги», — подчеркнула депутат в пресс-центре НСН.

Среди предлагаемых изменений — право уволить сотрудника из-за отсутствия на рабочем месте в течение четырех часов без уважительной причины. Однако сложность будет в том, чтобы доказать, что такой причины действительно не было, считает Бессараб. По ее словам, судебная практика знает случаи, когда доказать прогул работника удавалось только спустя несколько месяцев.

Что касается ситуаций, когда работу пропускает молодежь, то чаще всего это происходит по неопытности и незнанию, считает HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алена Старовойт.

«Бывают случаи, когда молодые люди могут просто пойти на обеденный перерыв на работе и не вернуться. В моей практике такое было», — отметила она.

Объяснить такое поведение, по мнению Старовойт, можно лишь незнанием молодых людей о том, что при увольнении следует сначала написать заявление, оформить приказ. Расторгнуть трудовой договор без этих формальностей можно в случае, если молодой человек отработал в компании половину своего первого дня, заключила она.

Напомним, до этого психолог Анна Баленко заявила, что представители поколения Z, родившиеся в период с 1996 по 2010 год, смогут изменить всю российскую экономику, так как они первые, кто не готов мириться с завышенными требованиями начальства. В том числе зумеры отказываются от постоянных переработок, заставляя работодателей искать к себе правильный подход.

Отметим, что при увольнении сотрудника работодатель может выдвинуть ему требование отработать две недели. Подробнее о том, что это такое и какие сроки предусмотрены для этого Трудовым кодексом России в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее представители российского бизнеса признались в трудностях в работе с зуммерами.