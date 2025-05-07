«Не сломать об колено»: от зумеров ждут реформирования российской экономики

Психолог Баленко: зумеров так просто не сломать – они изменят всю экономику РФ

Представители поколения Z, родившиеся в период с 1996 по 2010 год, смогут изменить всю российскую экономику, так как они первые, кто не готов мириться с завышенными требованиями начальства. Они не согласны на переработки, «ночевки» в офисе, а также требуют к себе особого подхода, объяснила психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН .

Раньше российские работники знали, что для достижения каких-то профессиональных успехов нужно сначала пройти испытательный срок, показать и зарекомендовать себя. А вот зумеры не готовы сильно переживать из-за своей репутации, в том числе соглашаться на сверхурочную работу, считает специалист.

«Они не готовы прогибаться под начальника, который «ломает об колено», — пояснила Баленко. — Мне в свое время предлагали поставить раскладушку в офисе и работать. Поколение Z хочет равных отношений, и они готовы учиться и учатся быстро».

Сегодняшним работодателям нужно находить правильный подход к молодым специалистам, которые сегодня составляют огромный пласт трудоспособного населения.

До этого бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун отметила, что в трудовых коллективах часто возникают конфликтные ситуации между представителями старшего поколения X и зумерами (поколение Z). Причем зумеры, по ее словам, чаще всего становятся жертвами буллинга в коллективах, но это портит атмосферу, поэтому важно сразу выстроить здоровые отношения между сотрудниками компании.

Ранее в России нашли способ заставить зумеров работать на заводах.