Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не сломать об колено»: от зумеров ждут реформирования российской экономики

Психолог Баленко: зумеров так просто не сломать – они изменят всю экономику РФ
close
Depositphotos

Представители поколения Z, родившиеся в период с 1996 по 2010 год, смогут изменить всю российскую экономику, так как они первые, кто не готов мириться с завышенными требованиями начальства. Они не согласны на переработки, «ночевки» в офисе, а также требуют к себе особого подхода, объяснила психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН .

Раньше российские работники знали, что для достижения каких-то профессиональных успехов нужно сначала пройти испытательный срок, показать и зарекомендовать себя. А вот зумеры не готовы сильно переживать из-за своей репутации, в том числе соглашаться на сверхурочную работу, считает специалист.

«Они не готовы прогибаться под начальника, который «ломает об колено», — пояснила Баленко. — Мне в свое время предлагали поставить раскладушку в офисе и работать. Поколение Z хочет равных отношений, и они готовы учиться и учатся быстро».

Сегодняшним работодателям нужно находить правильный подход к молодым специалистам, которые сегодня составляют огромный пласт трудоспособного населения.

До этого бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун отметила, что в трудовых коллективах часто возникают конфликтные ситуации между представителями старшего поколения X и зумерами (поколение Z). Причем зумеры, по ее словам, чаще всего становятся жертвами буллинга в коллективах, но это портит атмосферу, поэтому важно сразу выстроить здоровые отношения между сотрудниками компании.

Ранее в России нашли способ заставить зумеров работать на заводах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами