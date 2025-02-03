Как уволиться без отработки двух недель: законные способы и основные нюансы в 2025 году

Могут ли уволить без отработки по ТК и что будет, если не отработать две недели

При увольнении сотрудника работодатель может выдвинуть ему требование отработать две недели. Однако по закону в некоторых случаях можно уволиться одним днем. «Газета.Ru» разбиралась, что такое отработка и какие сроки предусмотрены для нее Трудовым кодексом России в 2025 году.

Что такое отработка перед увольнением

Отработка — это период, который сотрудник должен работать после подачи заявления об увольнении до окончательного расчета с ним. В Трудовом кодексе такого понятия официально нет. Согласно статье 80 ТК РФ при увольнении по собственному желанию работник обязан предупредить работодателя за две недели. Это время нужно для того, чтобы руководство успело найти замену и завершить все формальности: выдать увольняющемуся работнику расчет и документы. Этот срок и считается отработкой.

Зачем нужна отработка

Для работодателя — чтобы найти нового сотрудника.



— чтобы найти нового сотрудника. Для работника — чтобы завершить текущие задачи, передать дела. Планомерное завершение работы в компании оставит о работнике хорошее впечатление (вдруг на новом месте работы попросят рекомендацию прежнего начальства).

Сколько дней обычно отрабатывают перед увольнением

Стандартный срок отработки — 14 календарных дней с момента подачи заявления об увольнении. Но есть нюансы:

Испытательный срок. Если вы еще на испытательном сроке в каждой компании срок разнится, обычно — от одного до шести месяцев , то период отработки, согласно 71 статье ТК РФ, сокращается до трех дней.

Срочный трудовой договор. Если договор заканчивается, отработка не требуется. В этом случае работодатель не позднее, чем за три дня до окончания срока действия договора, должен уведомить работника о прекращении трудовых отношений. Но если речь идет о досрочном расторжении срочного трудового договора по инициативе работника, вы также должны предупредить работодателя за две недели до увольнения в соответствии со ст. 80 ТК РФ. Исключением является срочный договор со сроком менее двух месяцев — в этом случае предупредить работодателя можно за три дня до увольнения. Такое же правило действует для сезонных работников.

Договоренность с работодателем. Если вы расторгаете трудовой договор по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ) или работодатель согласен отпустить вас сразу, можно уволиться без отработки.

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Важно Срок отработки начинает исчисляться со дня, следующего за днем подачи заявления. Например, если вы подали заявление 1 октября, то последний рабочий день будет 15 октября.

Могут ли уволить по ТК без отработки

Согласно статье 80 ТК РФ, уволить без двухнедельной отработки действительно могут. Более того, работодатель может сам предложить такой вариант, если, например, у него уже есть подходящий кандидат на эту должность. В этом случае работник может быть уволен сразу, либо срок отработки будет уменьшен.

Закон предусматривает несколько ситуаций, когда можно уволиться одним днем.

1. Для увольнения есть уважительные причины

Согласно Трудовому кодексу РФ к ним относятся:

Болезнь или инвалидность . Если вы не можете продолжать работу по состоянию здоровья, отработка не требуется.



. Если вы не можете продолжать работу по состоянию здоровья, отработка не требуется. Переезд в другой город или страну . Например, если вы меняете место жительства из-за семейных обстоятельств.



. Например, если вы меняете место жительства из-за семейных обстоятельств. Поступление в учебное заведение . Если вы зачислены в образовательную организацию, это также уважительная причина.



. Если вы зачислены в образовательную организацию, это также уважительная причина. Уход за ребенком или больным родственником .



. Выход на пенсию . Достижение пенсионного возраста само по себе не является основанием для увольнения без отработки. Уважительной такая причина будет считаться тогда, когда человек не планирует дальнейшее трудоустройство.



. Достижение пенсионного возраста само по себе не является основанием для увольнения без отработки. Уважительной такая причина будет считаться тогда, когда человек не планирует дальнейшее трудоустройство. Призыв или заключение контракта на военную службу.

Как это сделать:

Напишите заявление об увольнении с указанием причины.

Приложите документы, подтверждающие уважительную причину, если это требуется (справку от врача, приказ о зачислении в вуз, свидетельство о рождении ребенка и т.д.).

Подайте заявление работодателю.

Если причина действительно уважительная, работодатель обязан подписать ваше заявление, не требуя отработки.

2. Увольнение сразу после отпуска

Согласно Трудовому кодексу РФ, вы можете написать заявление на отпуск с последующим увольнением. Если отпуск у вас предусмотрен по графику, отказать вам не имеют права. В этом случае последним рабочим днем будет последний день отпуска, и отработка не потребуется.

Как это сделать:

Подайте заявление на отпуск с последующим увольнением.

Укажите в заявлении дату увольнения.

Получите приказ об увольнении.

Важно: отпускные должны быть выплачены в полном объеме, даже если вы увольняетесь.

3. Соглашение с работодателем

Самый простой способ уволиться без отработки — договориться с работодателем. Если начальник не против, он может подписать приказ об увольнении сразу после подачи заявления.

Как это сделать:

Обсудите с работодателем свои планы.

Напишите заявление с просьбой уволить вас без отработки.

Получите приказ об увольнении.

Работодатель должен поставить резолюцию на заявлении: «Не возражаю», «Согласовано» и так далее.

4. Нарушения со стороны работодателя

Если работодатель нарушает ваши права (например, не выплачивает зарплату или заставляет работать в опасных условиях, что не было указано в трудовом договоре), вы можете уволиться без отработки.

Как это сделать:

Соберите доказательства нарушений (документы, свидетельские показания).

Напишите заявление об увольнении с указанием причины.

Обратитесь в комиссию по трудовым спорам или суд, если работодатель отказывается подписывать приказ.

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Как правильно написать заявление об увольнении

Чтобы уволиться без отработки, важно правильно оформить заявление. Ниже представлены пошаговая инструкция и пример заявления:

Укажите дату подачи заявления.

Напишите, что увольняетесь по собственному желанию.

Укажите причину увольнения (если она уважительная).

Попросите уволить без отработки (если это возможно).

Подпишите заявление и передайте его работодателю.

Пример заявления Директору ООО «Название организации»

Иванову И.И.

от Петрова П.П.



Заявление



Прошу уволить меня по собственному желанию 15 октября 2025 года без отработки в связи с переездом в другой город.



Дата: 1 октября 2025 года

Подпись: Петров П.П.

Что делать, если работодатель не согласен увольнять без отработки

Бывают ситуации, когда начальство по какой-либо причине не отпускает сотрудника, который имеет право прекратить трудовые отношения сразу, не дожидаясь окончания двух недель. Попробуйте договориться с работодателем, устно или письменно обоснуйте свою позицию, подтвердите ее документами, сошлитесь на статьи Трудового кодекса. Уведомите работодателя, что в случае отказа вы оставляете за собой право в соответствии с ТК обратиться в другие органы для разрешения вашего трудового спора.

Помните, что Трудовой кодекс РФ защищает ваши права, и вы имеете полное право уволиться без отработки, если для этого есть законные основания.

Если переговоры с работодателем ни к чему не привели, вы можете:

Обратиться в комиссию по трудовым спорам

Комиссия по трудовым спорам — это специальный орган, который помогает урегулировать разногласия между работником и работодателем.

Как это сделать:

Напишите заявление в комиссию по трудовым спорам, если в вашей организации создан такой орган.

Укажите, что работодатель нарушает ваши права, отказываясь уволить вас без отработки.

Приложите копию заявления об увольнении и другие документы, подтверждающие вашу позицию.

Комиссия рассмотрит ваше заявление и вынесет решение. Если оно будет в вашу пользу, работодатель обязан будет выполнить ваше требование.

Подать жалобу в трудовую инспекцию

Трудовая инспекция — это государственный орган, который контролирует соблюдение трудового законодательства. Если работодатель нарушает ваши права, вы можете обратиться в инспекцию.

Как это сделать:

Напишите жалобу в трудовую инспекцию.

Укажите, что работодатель отказывается уволить вас без отработки, несмотря на уважительные причины.

Приложите копию заявления об увольнении и другие документы.

Трудовая инспекция проведет проверку и, если нарушения подтвердятся, обяжет работодателя уволить вас с соблюдением ваших законных прав.

Обратиться в суд

Для рассмотрения индивидуального трудового спора вы также можете обратиться в суд. Это крайняя мера, но иногда она необходима, чтобы защитить свои права.

Как это сделать:

Соберите все документы, подтверждающие вашу позицию (заявление об увольнении, доказательства уважительной причины и так далее).

Напишите исковое заявление в суд.

Участвуйте в судебных заседаниях и отстаивайте свою позицию.

Суд может обязать работодателя уволить вас без отработки и даже взыскать с него компенсацию за нарушение ваших прав.

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Если законных оснований уволиться без отработки у вас нет, придется работать еще 14 дней. В противном случае у работодателя есть право уволить вас за прогулы или за неисполнение трудовых обязанностей.

Выплаты после увольнения без отработки

При увольнении без отработки сотрудник имеет право на получение определенных выплат, предусмотренных трудовым законодательством.

Заработная плата за отработанные дни. Работодатель обязан выплатить заработную плату за все фактически отработанные дни до дня увольнения. Расчет производится исходя из оклада или тарифной ставки, а также с учетом премий, надбавок и других выплат, предусмотренных трудовым договором.

Компенсация за неиспользованный отпуск. Если у сотрудника остались неиспользованные дни отпуска, работодатель обязан выплатить компенсацию. Расчет производится исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев.

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Выходное пособие (в отдельных случаях). Выходное пособие выплачивается не во всех случаях увольнения. Оно предусмотрено, например, при ликвидации организации или сокращении штата (статья 178 ТК РФ); при увольнении по соглашению сторон (если это предусмотрено соглашением) или в других случаях, указанных в трудовом законодательстве. Размер выходного пособия обычно равен среднему месячному заработку, но может быть больше, если это предусмотрено трудовым договором или локальными актами компании.

Сроки выплат

Согласно статье 140 ТК РФ, все выплаты должны быть произведены в последний рабочий день сотрудника.~ Если работник в этот день не присутствовал на рабочем месте, выплаты должны быть произведены не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

Что делать, если выплаты не произведены?

Если работодатель задерживает выплаты, сотрудник может обратиться с письменной жалобой в трудовую инспекцию (однако заявление рассматривают долго — до 30 дней) или подать иск в суд для взыскания задолженности и компенсации за задержку выплат — статья 236 ТК РФ предусматривает компенсацию в размере не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Часто задаваемые вопросы об увольнении без отработки

Увольнение — это процесс, который вызывает множество вопросов. Что будет, если не отработать две недели? Можно ли передумать увольняться? «Газета.Ru» ответила на самые популярные вопросы, чтобы вы могли действовать уверенно и без ошибок.

Что будет, если не отработать две недели после увольнения? Если вы не отработаете две недели после подачи заявления об увольнении, последствия зависят от ситуации.



Если работодатель согласен



Если вы договорились с работодателем и он не против, то ничего страшного не произойдет. Вы просто уволитесь в тот день, который указали в заявлении.



Если работодатель против



Если вы не отработали две недели без уважительной причины и без согласия работодателя, это может считаться нарушением трудовой дисциплины. В этом случае работодатель может:



• Удержать деньги за неотработанные дни. Например, если вы не отработали пять дней, из вашей зарплаты могут вычесть сумму за эти дни.

• Составить акт о нарушении трудовой дисциплины. Это может повлиять на вашу репутацию и будущие рекомендации.

• Обратиться в суд. В редких случаях работодатель может потребовать компенсацию за ущерб, причиненный вашим уходом.



Совет: чтобы избежать проблем, всегда старайтесь договориться с работодателем или укажите уважительную причину в заявлении.

Что делать, если передумали увольняться? Если вы передумали увольняться, у вас есть два варианта.



Отозвать заявление



Вы можете отозвать свое заявление об увольнении, если срок 14 дней еще не истек. Увольнение в этом случае не производится, если на ваше место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с законом не может быть отказано в заключении трудового договора.



Для этого:

• Напишите заявление об отзыве увольнения.

• Передайте его работодателю.



Если работодатель согласен, вы можете продолжать работать как обычно.



Если приказ уже подписан



Если приказ об увольнении уже подписан, отозвать заявление нельзя. В этом случае вы можете:

• Договориться с работодателем о повторном трудоустройстве.

• Написать новое заявление о приёме на работу.



Важно: если вы передумали увольняться, действуйте быстро. Чем раньше вы сообщите об этом работодателю, тем выше шансы остаться на работе.

Можно ли уволиться без отработки, если работодатель нарушает трудовой договор? Да, можно. Если работодатель нарушает ваши права (например, не выплачивает зарплату, не подписывает заявление на отпуск и так далее), вы можете уволиться без отработки. Соберите доказательства нарушений (документы, свидетельские показания, фотографии), напишите заявление об увольнении с указанием причины и подайте заявление работодателю.



Если работодатель отказывается уволить вас без отработки, вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам, трудовую инспекцию или суд.

Что делать, если работодатель не подписывает заявление об увольнении? Если работодатель отказывается подписывать заявление об увольнении, вы можете:



Отправить заявление по почте



Напишите заявление об увольнении и отправьте его работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении. Это будет доказательством того, что вы уведомили работодателя об увольнении.



Обратиться в трудовую инспекцию



Если работодатель продолжает игнорировать ваше заявление, подайте жалобу в трудовую инспекцию. Она проведет проверку и обяжет работодателя соблюдать закон.



Обратиться в суд



В крайнем случае вы можете подать иск в суд. Суд обяжет работодателя уволить вас и может взыскать с него компенсацию за нарушение ваших прав.

Можно ли уволиться без отработки, если я нахожусь на испытательном сроке? Если вы находитесь на испытательном сроке, срок отработки сокращается до трех дней (статья 71 ТК РФ).

