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Замглавы Ростехнадзора по Удмуртии отправили в СИЗО

Замглавы Ростехнадзора по Удмуртии отправили в СИЗО за превышение полномочий
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Shutterstock

Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртии поместили в СИЗО, его имя не называется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Отмечается, что он причастен к превышению должностных полномочий в ходе газификации и газоснабжения городских и сельских территорий региона. По данным следствия, задержанный дал указания подчиненным сотрудникам подписать акты приемки и ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов – газораспределительных сетей без проведения в отношении них проверочных мероприятий.

Подчеркивается, что действия подозреваемого «повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства».

5 мая сообщалось, что суд в Саратове отправил под домашний арест бывшего главу министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, которого обвиняют в превышении полномочий.

Ранее стало известно, что гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении на гособоронзаказе.

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