Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не противопоставлять друг другу георгиевскую ленточку и используемый в республике символ Великой Победы, который представляет из себя ленточку в цветах флага страны и цветок яблони. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Молодежь предложила, комсомольцы наши предложили этот вариант (бутоньерку «яблоневый цвет». — «Газета.Ru»). Тем более молодежь — будущее. Хороший вариант. Я говорю: «Хорошо, нет вопросов». Кто-то хочет пройти с георгиевской, кто-то... Но не надо противопоставлять друг другу. Вместе давайте», — сказал глава государства в пятницу в Минске перед переговорами с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которых был и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Грызлов в ответ заявил: «Вместе и ходим». Затем белорусский лидер отметил, что это будет правильно.

«А люди пускай определяются, как они», — добавил президент.

29 апреля во время визита в Волгоград президент России Владимир Путин не стал спорить с Лукашенко о георгиевской ленте. Глава Белоруссии рассказал, что на шествии «Беларусь помнит» используется красно-зеленая лента — в цветах национального флага, а не георгиевская, у которой, по его словам, «своеобразная все-таки история». При этом он подчеркнул, что в республике никто не запрещал георгиевскую ленту.

«Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть», — ответил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что символы могут быть разными, но важно то, что за ними стоит — «наша общая история, наше настоящее и наше будущее».

Ранее Лукашенко заявил Путину о невозможности отказа от визита в Москву 9 мая.