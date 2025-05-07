Учителям Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая

Учителям Молдавии пригрозили увольнениями за участие в параде в честь Дня Победы 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе оппозиционной Партии социалистов республики, пишет ТАСС.

«Особое возмущение вызывает давление на учеников и педагогов — им открыто угрожают увольнениями за участие в Марше Победы», — говорится в сообщении.

Представители партии заявили, что подобные призывы со стороны молдавских властей являются грубым нарушением прав человека и свободы выражения мнений. Они призвали прекратить давление на школы и отказаться от манипуляций из-за политических целей.

Также в партии напомнили, что Великая Отечественная война затронула почти каждую семью в Молдавии. Несмотря на попытки современных властей страны пересмотреть итоги войны и отменить празднование Дня Победы, ежегодно 9 мая к мемориалам воинской славы приходят сотни тысяч людей.

22 апреля лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал, что молдавские власти 9 мая вместо Дня Победы решили праздновать День Европы.

По его словам, на главной площади страны в Кишиневе развернут так называемый «европейский городок», в котором примут участие президент Молдавии Майя Санду, представители правительства республики и 21 посольства стран Евросоюза.

При этом тем, кто все-таки захочет праздновать День Победы, не выделили ни одной официальной площадки, подчеркнул Петрович.

Ранее стало известно мнение жителей Молдавии о призыве не праздновать День Победы.