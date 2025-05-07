В России предложили распространить льготную ипотеку на молодых ученых

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением распространить льготную ипотеку на молодых ученых в России. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, депутат направил соответствующую просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас распространить возможность действия программы ипотечного кредитования, которая обеспечивает возможность получения ипотеки в размере до 9 млн рублей по ставке 6% с первоначальным взносом 20%, в отношении лиц, являющихся молодыми учеными», — сказано в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Данная мера должна распространяться на граждан РФ, занимающих должности научных сотрудников в государственных учреждениях (подведомственных правительству или федеральным органам исполнительной власти), а также преподавателей вузов с аналогичным статусом учредителя. К заемщикам предъявляются следующие требования: наличие ученой степени кандидата или доктора наук, не менее пяти лет профессионального стажа в научной или научно-педагогической сфере, а также возрастные ограничения — до 35 лет для кандидатов наук и до 40 лет для докторов наук.

6 мая агентство ТАСС со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова сообщало, что ведомство не видит необходимости в расширении льготной семейной ипотеки на семьи, в которых есть один ребенок в возрасте до 18 лет.

Ранее в России снизился объем выдачи льготной ипотеки.