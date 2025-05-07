Россиянам рассказали, когда ждать дешевого картофеля

Цены на картофель в России должны снизиться в июне. Об этом «Парламентской газете» рассказал исполнительный директор Картофельного союза страны Алексей Красильников.

По его словам, поступление раннего отечественного картофеля на прилавки магазинов может произойти на две-три недели раньше, чем в предыдущие сезоны, — в первую декаду июня. Он отметил, что на фоне этого со второй половины июня должно начаться «аккуратное» снижение цен. Красильников отметил, что пока россиянам в основном предлагается импортный картофель.

«В текущих закупках картофеля импорт занимает доминирующую долю, и объем зарубежной картошки на полках торговых сетей тоже продолжит увеличиваться. Это сезонный ежегодный рост, который достаточно скоро закончится. Сети распродают остатки отечественного урожая, а новый российский картофель начнет поступать к ретейлерам уже в июне», — сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Накануне данные Росстата показали, что в России подорожал картофель, по состоянию на 28 апреля 2025 года средняя стоимость этого продукта за килограмм в России составила 85,4 рубля.

Ранее Картофельный союз назвал условие для хорошего урожая в 2025 году.