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Стоимость картофеля достигла исторического рекорда

«Коммерсантъ»: средняя стоимость картофеля в России составила 85,4 рубля за кг
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В России подорожал картофель, по состоянию на 28 апреля 2025 года средняя стоимость этого продукта за килограмм в России составила 85,4 рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что рост цен на картофель связан с сокращением запасов, нехваткой хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом. Бренд-менеджер категории «снеки» «Московского картофеля» Иван Бодунов основной причиной подорожания картофеля назвал его дефицит, а именно неурожай в 2024 году.

Согласно данным Росстата, сбор картофеля во всех хозяйствах в стране в прошлом году составил 17,8 млн тонн, уменьшившись на 11,9% по сравнению с 2023 годом. Урожай сельхозорганизаций сократился на 16,7%, до 4,4 млн тонн, фермеров и индивидуальных предпринимателей — на 13,2%, до 3 млн тонн.

Востриков отметил, что в 2023 году рекордный урожай, напротив, привел к снижению стоимости картофеля. В итоге отпускные цены производителей не всегда покрывали затраты, и они уменьшили посевные площади.

В апреле управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко допустил, что цены на картофель в России остаются достаточно высокими, поскольку товар поступает в основном из-за рубежа, преимущественно из Египта и Азербайджана. Отечественное же производство в прошлом году сократилось, в том числе из-за погодных условий.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.

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