Укусившего сотрудника ДПС экс-военного осудили в Челябинске

Челябинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего военнослужащего по контракту, который набросился на сотрудника дорожно-патрульной службы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Пьяный военнослужащий сел за руль, но его остановили полицейские. На требование проследовать в патрульный автомобиль он отреагировал агрессивно и стал сопротивляться, в связи с чем сотрудники применили силу.

Во время задержания мужчина укусил инспектора за правую руку. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое. Там также сообщили, что при нападении двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы, еще двух полицейских спасти не удалось.

Ранее в Махачкале допросили близких участников нападения на полицейских.