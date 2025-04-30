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Москалькова заявила о затягивании Украиной возвращения жителей Курской области

Москалькова: Украина затягивает возвращение 53 жителей Курской области в Россию
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Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Украинская сторона затягивает диалог по возвращению 53 жителей Курской области на территорию России, которые на данный момент находятся в Сумах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

Омбудсмен подчеркнула, что настаивает на их репатриации (возвращении без каких-либо обменов и условий), поскольку находящиеся на Украине жители Курской области являются мирными жителями.

«Это мирные жители, и, в соответствии с Женевскими конвенциями, они должны быть возвращены на Родину», — указала она.

23 апреля Москалькова заявляла, что украинские власти пока не дали положительного ответа на вопрос о возвращении в Россию вывезенных украинскими военными мирных жителей Курской области. По ее словам, ежедневно ведется диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинскими властями.

Ранее сообщалось, что Москалькова ожидает скорое возвращение из Сум остающихся курян.

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