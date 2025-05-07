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Копию Знамени Победы развернули на МКС

На МКС в преддверии 9 Мая развернули копию Знамени Победы
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«Роскосмос»

Космонавты Роскосмоса, которые находятся сейчас на борту Международной космической станции (МКС), развернули копию Знамени Победы и поздравили россиян с приближающимся 9 Мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео госкорпорации.

«Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы!» — говорится в сообщении.

Зубрицкий отметил, что для российского экипажа МКС является большой честью доставить на борт станции копию Знамени Победы. В свою очередь Песков отдал дань памяти тем, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацисткой Германией, и поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

До этого астронавт NASA Томас Маршберн заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту МКС дружат и полагаются друг на друга, несмотря на непростые отношения между РФ и США.

Маршберн подчеркнул, что проход между российским и американским модулями станции всегда открыт, и свободное время космонавты и астронавты часто проводят вместе: обедают, смотрят кино и прочее.

О том, что рабочие отношения между космонавтами и астронавтами сохраняются, подтвердил и глава NASA Билл Нельсон.

Ранее была обнародована история создания главного фото Победы с флагом СССР над Рейхстагом.

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