Обнародована история создания главного фото Победы с флагом СССР над Рейхстагом

Дочь легендарного военкора Евгения Халдея Анна рассказала RT, как ее отец сделал главное фото Победы. По ее словам, он мысленно представил, как будет выглядеть этот снимок, в последствии получивший название «Знамя Победы над Рейхстагом».

Анна Халдей поделилась, что перед поездкой в Германию ее отец решил раздобыть кусок красной материи для флага и сделать с ним фото. Военкор пришел на склад в Москве и попросил дать ему красные скатерти, которыми накрывали президиум во время собраний. Из них сшили три флага, а молот и серп вырезали из простыни и нашили на красное полотно.

«Отец сложил флаги и обвязал ими себя, как поясом, закрепил булавками. Поверх надел пальто, чтобы никто не видел. Ему подтвердили в редакции командировку в Берлин, но никто не знал, что отец везет с собой флаги», — рассказала Анна.

2 мая Евгений Халдей прибыл в Берлин и встретил знакомых возле Рейхстага. Он попросил их помочь со съемками на крыше здания, которое было частично разрушено.

«Согласились трое. Среди них был 19-летний киевлянин Алексей Ковалев, на фото он держит флаг. На снимке также запечатлены белорус Леонид Горычев и дагестанский офицер Абдулкахим Исмаилов», — поделилась подробностями дочь военкора.

Она добавила, что когда отец с красноармейцами поднимались на крышу Рейхстага, по ним открыли огонь. Но Исмаилов заметил немца и обезвредил его двумя гранатами.

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