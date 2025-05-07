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Власти Пакистана разблокировали соцсеть X

В Пакистане соцсеть X стала доступна после 15 месяцев блокировки
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Faisal Mahmood/Reuters

Социальная сеть X стала доступна на территории Пакистана после почти 15 месяцев блокировки. Об этом газете Dawn сообщил глава Управления электросвязи Пакистана.

Теперь жители Пакистана могут пользоваться X без использования VPN.

Доступ к соцсети был заблокирован 17 февраля 2024 года по решению МВД Пакистана. В ведомстве заявляли, что платформа не предоставила Управлению контроль над распространяемой информацией, что якобы создавало высокую вероятность публикации фейковых новостей.

В ноябре 2024 высший консультативный орган Пакистана по делам религии заявил, что использование VPN для доступа к заблокированному контенту в интернете противоречит законам шариата. В Совете исламской идеологии подчеркнули, что технология используется для доступа к контенту, запрещенному в соответствии с исламскими принципами.

6 мая в пакистанской части Кашмира прозвучали многочисленные взрывы. Минобороны Индии взяло ответственность на себя, заявив что удары по Пакистану последовали за террористическим актом на курорте в Пахалгаме.

Ранее политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном.

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