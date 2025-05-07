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Площадь пожара в административном здании в Уфе увеличилась

МЧС: площадь пожара в уфимском админздании выросла до 600 квадратных метров

Площадь пожара в административном здании в Уфе увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, внутри горящего здания работают 10 звеньев газодымозащитной службы. Также к тушению привлекли вертолет, который уже сбросил порядка 10 тонн воды.

Пожар начался утром 7 мая. Огонь охватил кровлю, а из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

До этого житель частного сектора Черногорска устроил большой пожар, решив увеличить отверстия в старом барабане от стиральной машины с помощью болгарки. Перед началом работ мужчина не позаботился о том, чтобы убрать мусор, искры от пилы попали на поролоновый диван.

Мебель мгновенно вспыхнула, огонь перекинулся на сарай, произошел взрыв газового баллона. Спустя несколько минут пламя охватило баню соседей, а горячий осколок баллона отлетел за два участка, в результате там загорелась сухая трава.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на фабрике в Якутии.

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