Врач назвал главные «правила выживания» аллергиков весной

Весна — это самое непростое время для аллергиков, страдающих от реакции организма на цветение. Им необходимо отслеживать календарь активности пыльцы на специальных сайтах и в приложениях, приобрести маску и плотно прилегающие очки, а также пересмотреть свою диету, вычеркнув из нее такие продукты, как морковь и яблоки, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

Важно учитывать, что пик пыления растений приходится на утро, поэтому из дома лучше в разгар цветения либо выходить вечером после захода солнца, либо совсем ранним утром, отметил медик.

«Надевайте плотно прилегающие очки, например, спортивные или солнцезащитные с боковой защитой. Также не забывайте про маску, а лучше респиратор с фильтром от аллергенов. Маска или респиратор с фильтром FFP2/KN95 задерживают пыльцу от попадания в легкие», — отметил врач, напомнив также про назальные спреи и фильтры, задерживающие аллергены.

Не менее важно начать правильно питаться, чтобы исключить вероятность перекрестной аллергии, считает Еделев. Так, при аллергии на березу он призвал исключить яблоки, морковь, а при аллергии на полынь и травы — мед и семечки. Кроме того, медик призвал не злоупотреблять антигистаминными препаратами, а покупать их только по назначению врача. Если же лекарства не помогают в течение двух-трех дней, а человек сталкивается с такими симптомами, как хрипы, одышка, отек лица и продолжение аллергии после завершения периода пыления, то необходимо оперативно обратиться в больницу – важно своевременно пересмотреть стратегию лечения, подчеркнул доктор.

«Если аллергия сильно беспокоит, обсудите с врачом иммунотерапию, которая лечит причину, а не симптомы», — заключил он.

До этого депутат Госдумы Ярослав Самылин напомнил, что в настоящее время в стране завершается разработка первой отечественной вакцины от сезонной аллергии. Он предложил Минздраву РФ обеспечить россиян с аллергией на пыльцу березы разрабатываемой в России вакциной по полису ОМС после ее государственной регистрации.

Ранее российских аллергиков призвали готовиться к новым обострениям в мае и июне.