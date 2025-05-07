Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал главные «правила выживания» аллергиков весной

Врач Еделев: аллергикам на пыльцу березы противопоказаны яблоки и морковь
close
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Весна — это самое непростое время для аллергиков, страдающих от реакции организма на цветение. Им необходимо отслеживать календарь активности пыльцы на специальных сайтах и в приложениях, приобрести маску и плотно прилегающие очки, а также пересмотреть свою диету, вычеркнув из нее такие продукты, как морковь и яблоки, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

Важно учитывать, что пик пыления растений приходится на утро, поэтому из дома лучше в разгар цветения либо выходить вечером после захода солнца, либо совсем ранним утром, отметил медик.

«Надевайте плотно прилегающие очки, например, спортивные или солнцезащитные с боковой защитой. Также не забывайте про маску, а лучше респиратор с фильтром от аллергенов. Маска или респиратор с фильтром FFP2/KN95 задерживают пыльцу от попадания в легкие», — отметил врач, напомнив также про назальные спреи и фильтры, задерживающие аллергены.

Не менее важно начать правильно питаться, чтобы исключить вероятность перекрестной аллергии, считает Еделев. Так, при аллергии на березу он призвал исключить яблоки, морковь, а при аллергии на полынь и травы — мед и семечки. Кроме того, медик призвал не злоупотреблять антигистаминными препаратами, а покупать их только по назначению врача. Если же лекарства не помогают в течение двух-трех дней, а человек сталкивается с такими симптомами, как хрипы, одышка, отек лица и продолжение аллергии после завершения периода пыления, то необходимо оперативно обратиться в больницу – важно своевременно пересмотреть стратегию лечения, подчеркнул доктор.

«Если аллергия сильно беспокоит, обсудите с врачом иммунотерапию, которая лечит причину, а не симптомы», — заключил он.

До этого депутат Госдумы Ярослав Самылин напомнил, что в настоящее время в стране завершается разработка первой отечественной вакцины от сезонной аллергии. Он предложил Минздраву РФ обеспечить россиян с аллергией на пыльцу березы разрабатываемой в России вакциной по полису ОМС после ее государственной регистрации.

Ранее российских аллергиков призвали готовиться к новым обострениям в мае и июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами