Российских аллергиков призвали готовиться к новым обострениям в мае и июне

Помимо цветения березы, которое ежегодно становится настоящей проблемой для тысяч аллергиков, в мае появится пыльца злаковых трав, также провоцирующая аллергию. В июне зацветут сложноцветные травы, что приведет к очередному обострению, предупредил в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Что касается рано начавшейся в этом году аллергии, то, по словам врача, это связано с тем, что температура воздуха превышала +10 градусов в течение нескольких дней – этого хватило, чтобы пыльцы в воздухе резко стало в разы больше. Причем выброс пыльцы березы был достаточно резким – концентрация подскочила сразу до 10 баллов из 10 возможных.

«К березе в мае добавится пыльца злаковых трав, а летом – различных сложноцветных трав – одуванчики, амброзия, полынь, лебеда», — отметил Викулов.

Он также выступил против идеи ради помощи аллергикам провести массовый выруб берез в России, подчеркнув, что это пациентам никак не поможет, а только усложнит им жизнь. В воздухе повысится концентрация выброса вредных веществ, так как деревьев резко станет меньше, что сильно ударит по аллергикам, астматикам, также вырастет концентрация пыльцы других растений, заключил врач.

До этого Викулов также сообщил, что в России порядка 20-25% населения страдает от аллергии, а каждый десятый сталкивается с аллергическим ринитом – то есть около 15 млн человек. Проявляется заболевание не только в сезон цветения – симптомы могут возникнуть в любое время года. Кроме того, встречается латентная сенсибилизация – в этом случае у человека еще нет полноценной аллергии, но наблюдаются признаки так называемой «предболезни». Если вовремя не уделить этому внимание, то такое состояние вскоре перерастет в проявление аллергии, причем произойти это может в любой момент.

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