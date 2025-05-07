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Пенсионер уточнил адрес для доставки посылки и лишился 11,4 млн рублей

В ХМАО мужчина отдал мошенникам 11,4 млн рублей, продиктовав код из СМС
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Житель Югорска стал жертвой мошенников после того, как продиктовал коды из сообщений. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого звонка неизвестные представились сотрудниками почты и попросили уточнить адрес доставки посылки. Мужчина ожидал отправление, поэтому сделал все, что ему сказали, в том числе и продиктовал код из сообщения.

Затем «сотрудница Росфинмониторинга» сообщила мужчине о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Она дала пенсионеру телефон «коллеги», на который пострадавший позвонил сам.

Новый собеседник рассказал о попытке снятия денег со счета пенсионера. Чтобы неизвестные не лишили его денег, пенсионер стал выполнять инструкции аферистов.

«В течение следующих семи дней общение по видеосвязи с лжеинспектором продолжилось, и мужчина по аналогичной схеме выполнил еще 26 переводов на указанные ему разные счета», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратил внимание сын пострадавшего и понял, что его отец стал жертвой мошенников. К этому моменту пенсионер перечислил неизвестным 11,4 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Причастных к схеме аферистов ищут.

Ранее в Екатеринбурге мальчик вынес из дома сейф после знакомства с девушкой в интернете.

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