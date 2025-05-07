Пенсионер уточнил адрес для доставки посылки и лишился 11,4 млн рублей

Житель Югорска стал жертвой мошенников после того, как продиктовал коды из сообщений. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого звонка неизвестные представились сотрудниками почты и попросили уточнить адрес доставки посылки. Мужчина ожидал отправление, поэтому сделал все, что ему сказали, в том числе и продиктовал код из сообщения.

Затем «сотрудница Росфинмониторинга» сообщила мужчине о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Она дала пенсионеру телефон «коллеги», на который пострадавший позвонил сам.

Новый собеседник рассказал о попытке снятия денег со счета пенсионера. Чтобы неизвестные не лишили его денег, пенсионер стал выполнять инструкции аферистов.

«В течение следующих семи дней общение по видеосвязи с лжеинспектором продолжилось, и мужчина по аналогичной схеме выполнил еще 26 переводов на указанные ему разные счета», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратил внимание сын пострадавшего и понял, что его отец стал жертвой мошенников. К этому моменту пенсионер перечислил неизвестным 11,4 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Причастных к схеме аферистов ищут.

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