В Екатеринбурге мальчик вынес из дома сейф после знакомства с девушкой в интернете

Школьник из Екатеринбурга забрал из дома сейф после переписки с девушкой из Telegram-канала. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным правоохранителей, 12-летний мальчик решил найти себе возлюбленную, для этого он зашел в один из каналов и обнаружил там понравившуюся анкету. В переписке «Ксения» попросила школьника отправить ей геоданные, что он и сделал.

Затем мальчику позвонил «капитан Волков» и обвинил ребенка в том, что тот якобы передал геоданные иностранным спецслужбам и за это его родителей могут посадить.

Чтобы избежать ответственности, мальчик следовал инструкциям мошенников. Он вынес из дома сейф и попытался вскрыть в заброшенном здании. Там его заметили полицейские, с которыми уже связались родители ребенка.

Аферисты тем временем заявили родителям, что кто-то якобы похитил их сына и потребовали выкуп в размере полумиллиона рублей. Однако взрослые уже знали о ситуации, поэтому деньги не отдали.

Ранее в Краснодаре женщина поверила лжеброкерам и лишилась 2,3 млн рублей.