В аэропортах трех российских городов сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения на полеты. Об этом говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого в Казанском и Нижнекамском аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Последние три дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакует регионы России беспилотниками. Ночью 7 мая в Брянской области было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. Тем же утром в Ярославской области сбили три украинских дрона.

Ранее более 180 туристов РФ застряли в аэропорту Абу-Даби из-за атаки на Москву.