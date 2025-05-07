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В Петербурге подростки избили и подожгли молодого человека у компьютерного клуба

В Петербурге ищут подростков, избивших молодого человека у компьютерного клуба
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Pexels

Молодой человек попал в больницу после ссоры с подростками в Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Приморском районе города, на Торжковской улице. По предварительным данным, около компьютерного клуба у 19-летнего молодого человека произошел конфликт с тремя подростками. После этого школьники стали избивать пострадавшего.

«Однако этим они не ограничились — кто-то из напавших поджег и бросил в него горящую петарду», – сообщается в публикации.

Позже пострадавшего на крыльце обнаружила местная жительница, она обратилась в полицию.

Юношу направили в больницу, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ожог правого плеча. У него также заметили опаленные волосы.

На данный момент подростков ищут, решается вопрос о возбуждении дела.

До этого в Петербурге шестеро старшеклассников избили 11-летнего мальчика. Молодые люди подкараулили школьника у выхода из учебного заведения и избили. Родители ребенка обратились в полицию.

Ранее в Пермском крае школьник ограбил пенсионерку на улице.

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