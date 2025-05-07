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Шестеро старшеклассников избили 11-летнего ученика школы в Петербурге

Толпа старшеклассников напала на 11-летнего школьника в Петербурге
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге шестеро старшеклассников избили 11-летнего ученика. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в одной из школ Красносельского района, после чего пострадавший сам обратился за медицинской помощью. Мальчик получил ушиб правой стопы, множественные ссадины и ушибы верхних конечностей, правой лопатки и нижней челюсти справа.

По данным источника, ребенок долгое время терпел буллинг со стороны сверстников, но на этот раз на него напали учащиеся старших классов. Они подкараулили жертву у выхода с территории школы и избили.

Родители пострадавшего обратились в полицию и к руководству образовательного учреждения.

Ранее российский подросток избил ровесника, который случайно задел его мать на улице.

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