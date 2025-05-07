Россиянам рассказали о последствиях долгого дневного сна

Спать днем полезно только в случае, если это не отражается на качестве ночного сна. При этом важно, чтобы длительность дневного отдыха не превышала получаса, так как в противном случае вместо пользы можно нанести вред своему здоровью, предупредил в беседе с RT врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Если у человека есть проблемы с засыпанием или поддержанием сна, тогда можно допустить дневной сон... Он повышает работоспособность, концентрацию внимания, производительность труда», — отметил специалист.

По его словам, если человек спит дольше 25–30 минут, то он проваливается в более глубокие стадии сна, пробуждение из которых уже не даст организму стопроцентного отдыха. Наоборот – это грозит ощущением «разбитости», усталости, плохим самочувствием, предупредил врач.

Кудинов напомнил россиянам о важности соблюдать режим сна – как в будние дни, так и в выходные. Просыпаться следует в одно и то же время, отклонения от графика по выходным не должны превышать 1–1,5 часа. В этом случае первый рабочий день после долгих праздников не станет большим ударом для организма, заключил сомнолог.

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