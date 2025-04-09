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Раскрыта неожиданная причина преждевременного старения россиян

Сомнолог Черкасова: недосып – это причина преждевременного старения россиян
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Хронический недосып в течение длительного времени грозит серьезными негативными последствиями для здоровья, включая провоцирует преждевременное старение кожи и другие возрастные изменения. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов, кандидат медицинских наук София Черкасова.

У невысыпающихся людей под глазами наблюдаются темные круги, лицо отекает, кожа становится бледной, глаза – красными. В целом при недосыпе вид утомленный, так как это состояние является стрессом для организма, отметила врач.

«Поэтому длительное недосыпание, когда человек не добирает по несколько часов сна в течение нескольких недель, месяцев, а то и лет, может приводить к разрушению коллагенового каркаса кожи вследствие повышенного уровня кортизола — гормона стресса — в крови», — предупредила Черкасова.

Если из-за хронического недосыпа человек сталкивается с возрастными изменениями, то важно постараться наладить режим, а лучше всего начать лечение с посещения врача, считает сомнолог. Она назвала ошибкой поспешные походы к косметологам и пластическим хирургам, подчеркнув, что именно образ жизни и режим сна чаще являются причиной ухудшения внешнего вида.

«Естественно, база — это нормальный сон, здоровый образ жизни, гармоничная физическая активность и правильное питание. А дальше уже зона ответственности узконаправленных специалистов», — заключила врач.

До этого ч-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева предупредила, что недосып повышает риски развития ожирения, диабета, гипертонии и инсульта. При ощущении сонливости она посоветовала найти возможность закрыть глаза и расслабиться на 10–20 минут.

Ранее родителей предупредили об опасности недосыпа у ребенка.

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