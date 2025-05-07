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«Победа» прокомментировала отмену и задержку рейсов

«Победа» сообщила, что часть ее рейсов 7 мая задержана или отменена
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Российская авиакомпания «Победа» сообщила, что часть ее рейсов, которые должны быть выполнены 7 мая, задержаны или отменены. Комментарий компании опубликован на ее сайте.

«В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России от 6 и 7 мая часть рейсов «Победы» были перенаправлены на запасные аэродромы, задержаны на вылет или отменены. Благодарим вас за понимание», — говорится в сообщении.

В «Победе» добавили, что прилагают все усилия для стабилизации расписания и рекомендуют отслеживать актуальную информацию.

Больше информации для клиентов задержанных и отмененных рейсов можно получить на сайте авиакомпании. Клиенты отмененных рейсов могут перебронировать билеты на другие рейсы при наличии свободных мест или получить полный возврат стоимости билетов.

До этого «Аэрофлот» объявил об отмене или объединении ряда рейсов на фоне временных ограничений на прием и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.

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