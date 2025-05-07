Россиянам рассказали, почему нельзя игнорировать даже легкое сотрясение мозга

Травмы головы нельзя игнорировать, поскольку даже легкое сотрясение мозга может спустя годы обернуться нарушениями сна, изменением личности и даже эпилепсией. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

«Пожилые люди особенно уязвимы — банальное падение на льду для них может обернуться переломом черепа с проникновением костных осколков в мозговую ткань. Тошнота, рвота, спутанность сознания после удара головой — тревожные сигналы, требующие немедленного вызова скорой», — сказал специалист.

Он призвал с должным вниманием относиться к любой травме, будь то перелом руки или растяжение связок стопы. Не стоит надеяться, что «пройдет само», а лучше обратиться к медикам, подчеркнул Малыхин.

Врач-хирург «СМ-Клиника» Георгий Тишкин до этого объяснил, как вовремя распознать сотрясение мозга.

Учитывая, что эта травма не всегда сопровождается потерей сознания или явными внешними повреждениями, эксперт посоветовал обратить внимание на следующие признаки: головную боль, которая не проходит даже после отдыха; тошноту или рвоту, которые не связаны с приемом пищи (при этом рвота не приносит облегчения); головокружение, проблемы с координацией, «туман» в голове; свето- и звукобоязнь, когда раздражают даже привычные бытовые шумы или мягкий свет; нарушения памяти — сложно вспомнить момент травмы или сосредоточиться; эмоциональные изменения — беспричинная тревога, плаксивость, резкие перепады настроения.

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