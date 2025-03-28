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Врач раскрыла, можно ли навсегда вылечить эпилепсию

Врач Проваторова: окончательно избавиться от эпилепсии трудно, но можно
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Избавиться от эпилепсии навсегда трудно, но возможно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова.

«Это очень обширный вопрос. Помощь осуществляется и амбулаторно, и стационарно. Главное в лечении — прием противосудорожных и антиэпилептических препаратов. Причем прием требуется очень длительный — не менее трех лет от последнего приступа пациента», — отметила специалист.

Она добавила, что скорость выздоровления зависит от того, какая форма эпилепсии у человека. По ее словам, есть доброкачественные формы, у которых прогноз благоприятный. Для всех остальных пациентов — многолетнее лечение.

Недавно исследователи из Клиники «Бригем энд уименс» и Гарвардской Медицинской школы обнаружили, что генерализованные эпилептические приступы связаны с определенной сетью в мозге, а не охватывают его полностью, как считалось ранее.

В новой работе ученые использовали методы анализа мозговых цепей. Они изучили области мозга пациентов с эпилепсией, в которых наблюдаются небольшие изменения структуры, и сопоставили эти данные с результатами глубокой стимуляции мозга.

Ранее врач объяснила, какие опасности таит даже легкое сотрясение мозга.

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