Россиянам объяснили, как вовремя распознать сотрясение мозга

Сотрясение головного мозга — это травма, которая требует обязательного контроля со стороны врача. Однако не все люди обращаются за медицинской помощью, особенно, если симптомы выражены не столь ярко. О том, на какие признаки следует обратить внимание, и как избежать осложнений, «Газете.Ru» рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Георгий Тишкин.

Как отметил врач, часто люди недооценивают эту травму, списывая симптомы на усталость или стресс. Однако отсутствие своевременной диагностики и лечения может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Учитывая, что сотрясение мозга не всегда сопровождается потерей сознания или явными внешними повреждениями, специалист посоветовал обратить внимание на следующие признаки: головную боль, которая не проходит даже после отдыха; тошноту или рвоту, которые не связаны с приемом пищи (при этом рвота не приносит облегчения); головокружение, проблемы с координацией, «туман» в голове; свето- и звукобоязнь, когда раздражают даже привычные бытовые шумы или мягкий свет; нарушения памяти — сложно вспомнить момент травмы или сосредоточиться; эмоциональные изменения — беспричинная тревога, плаксивость, резкие перепады настроения.

«Если эти симптомы появились после удара головой, падения или ДТП — не откладывайте визит к врачу. Даже легкое сотрясение требует контроля», — подчеркнул специалист.

По его словам, отсутствие своевременного лечения может спровоцировать отдаленные осложнения, которые проявляются спустя месяцы и даже годы. Среди них: посттравматическая энцефалопатия — хроническое поражение мозга, ведущее к снижению концентрации, дрожи в руках, замедлению мышления; хронические мигрени, плохо поддающиеся терапии; вегетососудистые нарушения — скачки давления, метеозависимость, бессонница; психические расстройства — депрессия, панические атаки, эмоциональная нестабильность.

При этом врач обратил внимание, что особенно высокий риск развития осложнений у детей, пожилых людей и тех, кто перенес повторные травмы.

«При подозрении на сотрясение мозга следует проконсультироваться с врачом-неврологом, который проведет осмотр и назначит необходимые обследования. Если чувствуете себя плохо, не ждите, что состояние улучшится само собой, — вызывайте скорую помощь. Помните, что сотрясение мозга — это не просто ушиб, а травма, требующая грамотного и своевременного лечения. Обращение за медицинской помощью — это именно то, что поможет вам избежать осложнений», — резюмировал Тишкин.

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