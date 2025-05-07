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В центре Петербурга маленький мальчик выпал из окна, его не спасли

В Петербурге полуторагодовалый ребенок выпал из окна и не выжил
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Shutterstock

В Петербурге ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна, его не спасли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме на Воскресенской набережной. По данным издания, мать оставила полуторагодовалого ребенка без присмотра и ушла в другую комнату. Мальчик тем временем с помощью стульчика поднялся на подоконник. Там он смог самостоятельно открыть фиксатор, и выпал из окна.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом мозга, множественными переломами. Специалисты оказывали ему помощь, но спасти не смогли.

После произошедшего сотрудники СК РФ по региону возбудили уголовное дело. Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье, на учете они не состояли.

Подобный случай накануне произошел в Иркутской области. Двухлетний ребенок из Тулуна остался один, пока отец находился в другой комнате. Поднявшись на подоконник, мальчик выпал из окна и получил травмы.

Ранее в Биробиджане двулетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда мать отвлеклась.

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