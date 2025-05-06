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Двухлетний ребенок попал в больницу, выпав из окна, пока отец отвлекся

В Иркутской области двухлетний ребенок выпал из окна
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Shutterstock

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства выпадения ребенка из окна. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тулуне. По предварительной информации, двухлетний мальчик остался дома с отцом, но в какой-то момент мужчина ушел в другую комнату.

Маленький ребенок тем временем самостоятельно поднялся на подоконник и случайно выпал из окна. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, характер травм и другие детали не уточняются.

«По данному факту сотрудниками полиции, СК и прокуратуры проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», – сообщается в публикации.

В полиции напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра.

До этого в Барнауле пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. В результате она попала в больницу с характерными травмами. Известно, что в момент инцидента мать вышла из дома.

Ранее российский подросток выпал из окна торгового центра во время съемки видео.

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