Сбербанк предупредил россиян о сложностях с приложением

Сбербанк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение в связи с перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Подмосковье. Соответствующее сообщение банк разослал клиентам в SMS.

«‎Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области, могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка»‎, — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Уточняется, что для использования сервиса стоит подключиться к Wi-Fi и попробовать провести нужную операцию позже.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что ограничения работы мобильного интернета во время крупных мероприятий необходимы для заблаговременного предотвращения угроз для россиян.

С начала этой недели москвичи массово жаловались на сбой в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались у всех операторов. В Единой госсистеме предупреждения и ликвидации ЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для охраны столицы 9 мая МВД усилило контроль за использованием беспилотников и пиротехники, а в Госдуме сообщили о задействовании всех сил и средств, включая ПВО.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.