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Дачникам назвали способы борьбы с сорняками на грядках

Агроном Викулов: нетканые материалы помогут бороться с сорняками на грядках
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Freepik.com

Дачники могут укрыть грядки неткаными материалами, чтобы облегчить борьбу с сорняками. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

При этом он уточнил, что в почве всегда содержатся семена сорняков, поэтому избавиться от них навсегда не получится.

«Чтобы бороться с сорняками было легче, можно укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези. Материал будет задерживать рост сорняков и не придется полоть всю грядку», — сказал Викулов.

По его словам, сверху можно насыпать мульчу, например, в виде коры или цветного щебня, что помешает сорнякам расти. Агроном посоветовал не использовать гербициды, потому что это может навредить многолетним растениям. Он пояснил, что это произойдет в случае, если их случайно отнесет в сторону других растений ветром.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что наиболее агрессивными растениями на дачном участке считаются золотарник, гречиха сахалинская (или рейнутрия сахалинская) и люпин, потому что они вытесняют другие растения на дачном участке.

Ранее россиян предупредили о необходимости регистрировать бани на даче.

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