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Россиян предупредили о необходимости регистрировать бани на даче

Юрист Адамс: дачникам грозит штраф за неоформленные в Росреестре бани на участке
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Depositphotos

Дачникам, которые не оформили в Росреестре бани и иные постройки на своих загородных участках, грозит штраф. Об этом предупредил юрист Давид Адамс, сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что новые правила требуют от владельцев садовых участков регистрировать расположенные на них завершенные строения в Росреестре. В противном случае пользование этими постройками будет считаться незаконным.

«Неисполнение этого требования приравнивается к эксплуатации объекта без разрешения, что влечет ответственность по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ», — сказал специалист.

Если физическое или юридическое лицо признают виновным в совершении соответствующего административного правонарушения, ему будет грозить штраф. Для рядовых граждан его размер составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, а для компаний — до 1 млн рублей.

3 мая представитель Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что дачникам грозит наказание за выращивание некоторых видов грибов и растений на загородных участках. В «черный список» входят мак, шалфей предсказателей, кактусы с мескалином, содержащие психоактивные вещества грибы и целый ряд других растений.

По словам специалиста, за выращивание запрещенных грибов и растений в крупном или особо крупном размере предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей и обязательные работы. В тяжелых случаях суд может приговорить человека к лишению свободы на срок до восьми лет.

Ранее россиянам объяснили, как избежать перегрузки электросети на даче.

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